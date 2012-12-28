İzmirli Öğretim Üyeleri, Odtü'de Polisi Suçladı

Polisin öğrencilere haksız yere orantısız güç kullandığını iddia eden grup, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bizler, İzmir üniversiteleri öğretim üyeleri olarak, ODTÜ'de yaşanan olayların sadece üniversite öğrencilerine karşı değil, toplumun muhalif tüm kesimlerine karşı giderek artan polis şiddetinin önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Üniversitenin özgürlüğü sadece zaten tam olarak sahip olmadığımız, öğretim elemanlarının araştırma ve ifade özgürlüğünden ibaret değildir. Öğrencilerin düşünce, ifade ve protesto özgürlükleri de üniversite ortamının ayrılmaz bir parçasıdır. ODTÜ’de yaşanan olayların ardından süregelen tartışmalar, giderek, başta ODTÜ’lü meslektaşlarımız ve ODTÜ yönetimi olmak üzere, hükümetin üniversiteler üzerinde baskı aracına dönüşmüştür. Geçmişte örneklerini gördüğümüz gibi bugün de bazı üniversiteler, iktidar karşısında hizaya geçmekte ve akademik özerkliği, basit iktidar ve güç hesaplarına feda etmektedirler. Bizler, akademinin vazgeçilmez görevlerinden birinin de, hiçbir baskı altında kalmadan, toplum ve iktidarı sorgulamak, bunlar hakkında bilimsel ve eleştirel görüşlerini dile getirmek olduğuna inanıyor ve tüm meslektaşlarımızı tüm üniversite bileşenlerinin ifade özgürlüğünü savunmaya ve polisin, iktidarın üniversiteler üzerindeki baskısını protesto etmeye çağırıyoruz.



"METNE İMZA ATAN İSİMLER



Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Şube Ahmet Talimciler, Doç. Dr. Ege Üniversitesi



Alahattin Kanlıoğlu, Dr. Ege Üniversitesi Ali Osman Karababa, Prof.Dr. Ege Üniversitesi Alper Duman, Yrd. Doç.Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi

Aslı Elgün, Araş. Gör. Ege Üniversitesi Aslı Favaro, Dr. Ege Üniversitesi

Aycan Kapucu, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Üniversitesi Aydın Arı, Araş. Gör. Ege Üniversitesi Aydın Müftüoğlu, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Aylin Abuk Duygulu, Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Aysun Akan, Yrd. Doç. Dr. . İzmir Ekonomi Üniversitesi Aysun Doğan, Doç. Dr. Ege Üniversitesi Ayşen Uysal, Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Ayşın Zeytinoğlu, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Balkan Devlen, Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Banu Çengelci, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi

Bengü Aydın, Araş. Gör. İzmir Ekonomi Üniversitesi Burak Dindaroğlu, Yard. Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Burcu Eğilmez, Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi

Cem Güzeloğlu, Öğr. Gör. Ege Üniversitesi Cem Komözüt, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Cem Terzi, Prof.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Değer Eryar, Yrd. Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Devrim Sezer, Yrd. Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Dilek Direnç, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Doğan Göçmen, Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Efe Postalcı, Yrd. Doç.Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi

Emre Dilek, Araş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Emre Gönlügür, Öğr. Gör. İzmir Ekonomi Üniversitesi Erkan Bozkurt. Araş. Gör. Ege Üniversitesi

Ersin Koylu, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Ertan Daş, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi

Filiz Başkan, Prof.Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Funda Sarıcı, Araş.Gör. İzmir Ekonomi Üniversitesi Füsun Saygılı, Prof.Dr. Ege Üniversitesi Gökçen Başaran İnce, Dr. Ege Üniversitesi Gökçen Karanfil, Yard. Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Gül Ertan, Yard. Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Gülce Çetiner, Araş. Gör. Ege Üniversitesi Gülgün Erdoğan Tosun, Prof. Dr. Ege Üniversitesi

Gülgün Meşe, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Hanifi Kurt, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Hilmi Maktav, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Huriye Kuruoğlu, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Hür Hassoy, Uzman Dr, Ege Üniversitesi Işık Gürleyen, Yard. Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi İdil Göksel, Yard. Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi İlknur Gürses, Araş. Gör. Ege Üniversitesi K. Oya Paker, Doç. Dr. Ege Üniversitesi Lütfiye Kanıt, Prof. Dr. Ege Üniversitesi M. Eren Özel, Araş. Gör. Ege Üniversitesi M. Kaya Sütçüoğlu, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Mediha Korkmaz, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Mehmet Koyuncu, Yard.Doç.Dr. Ege Üniversitesi

Mehmet Kuyurtar, Yard.Doç. Dr. Ege Üniversitesi Melek Göregenli, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Meltem Çiçeklioğlu, Doç.Dr. Ege Üniversitesi Meral Türk, Doç.Dr. Ege Üniversitesi Mert Teközel, Araş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Mikail Bat, Dr. Ege Üniversitesi Mine Alemdar, Dr. Ege Üniversitesi Mine Saran, Prof. Dr. .Ege Üniversitesi Murat Satıcı, Araş. Gör. Ege Üniversitesi Nevcan Demir, Araş. Gör. Ege Üniversitesi Nevin Koyuncu, Doç. Dr. Ege Üniversitesi Nezih Erdoğan, Prof. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Nihayet Bizsel, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Nilgün Toker, Prof. Dr. Ege Üniversitesi

Olga Selin Hünler, Yard. Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Onur Akşit, Dr. Ege Üniversitesi Orçun Girgin, Araş. Gör. Ege Üniversitesi Özgür Köseoğlu, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Özgür Can, Yard. Doç. Dr. 9 Eylül Üniversitesi Özgür Gürsoy, Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Özgür Soysal, Araş. Gör. Ege Üniversitesi Seçil Özdemir, Araş. Gör. Ege Üniversitesi Seher Şen, Yard.Doç.Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Selda Akçalı, Doç. Dr. Ege Üniversitesi Sena Şahini, Öğretim Görevlisi Ege Üniversitesi Serdar Tekin, Öğr. Gör. Ege Üniversitesi Sevda Alankuş, Prof. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Şafak Taner, Doç. Dr. Ege Üniversitesi Şebnem Köymen, Araş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Şebnem Soygüder, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Şebnem Toplu, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Şeyda Aksel, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Şeyda Şahin, Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Tanju Tosun, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Taylan Altuğ, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Tolga Çevik, Öğr. Gör. Ege Üniversitesi Tuğba Pala, Araş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Türkan Yılmaz, Dr. Ege Üniversitesi Ufuk Çağırıcı, Prof. Dr. Ege Üniversitesi Uğur Bakır, Yard. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Umut Morkoç, Araş. Gör. Ege Üniversitesi

Ümit Akıncı, Dr. Ege Üniversitesi Yavuz Küçükalkan, Araş. Gör. Ege Üniversitesi

Yeşim Edis Şahin, Prof.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Yeşim Kaptan, Yard. Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yılmaz Tonbul, Yard. Doç Dr. Ege Üniversitesi

Zafer Derin, Doç. Dr. Ege Üniversitesi Zafer Yörük, Yrd.Doç.Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi Zehra Funda Savaş, Araş.Gör. İzmir Ekonomi Üniversitesi Zeliha Öcek, Doç. Dr. Ege Üniversitesi Zerrin Kurtoğlu, Doç. Dr. Ege Üniversitesi . Kaynak : Cihan