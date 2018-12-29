İstanbul ve ilçelerinin adayları belli oldu

Yarın düzenlenecek aday tanıtım toplantısı öncesi, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin adayları netleşti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından aranan adaylar yarınki programa davet ediliyor.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ ADAYI BİNALİ YILDIRIM
Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Binali Yıldırım'ın olması kesinleşti.
1. Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)
2. Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)
3. Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)
4. Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)
5. Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)
6. Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)
7. Bakırköy: Mehmet Umur (27.Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı)
8. Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)
9. Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)
10. Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)
11. Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)
12. Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
13. Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)
14. Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)
15. Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)
16. Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)
17. Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
18. Eyüpsultan: Deniz Köken (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)
19. Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)
20. Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)
21. Güngören: Fatih Özçiçek (Meclis Üyesi)
22. Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz (İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri / KADEM Yönetim Kurulu Üyesi)
23. Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)
24. Kartal: Ebubekir Taşyürek (İBB Meclis Üyesi)
25. Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)
26. Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)
27. Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)
28. Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)
29. Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)
30. Şişli: Fatma Özden Ay (Şişli Belediye Meclis Üyesi)
31. Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)
32. Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)
33. Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)
34. Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
Kaynak: HABER7 Kaynak : Haber7