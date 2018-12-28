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İstanbul'da şoke eden olay! Tartıştığı kadın müşterisini ezdi

İstanbul'da UBER sürücüsü ücret yüzünden tartıştığı kadın müşterisini ile yol kenarında bekleyen başka bir kadına çarparak, kaçtı. Polis tarafından yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hafif yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Basın Bültenleri / 28 Aralık 2018 Cuma 23:32
İstanbul'da şoke eden olay! Tartıştığı kadın müşterisini ezdi

Olay, Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü ile kadın yolcusu arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Yol kenarında devam eden tartışmaya çevredekiler de dâhil olunca, ismi öğrenilemeyen UBER sürücüsü aracına bindi. Sürücü araçla hareket ettikten sonra önce tartıştığı müşterisine ardından da yol kenarında bekleyen bir başka kadına çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı ezilen iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balat yönünde kaçmaya çalışan aracı polis Ayvansaray Caddesi üzerinde durdurdu. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aracın sağ aynasının ve yan kapının kırık olduğu görüldü.

PolisRagıp GümüşpalaPolis EkipleriAyvansaraySağlık Ekipleri


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