USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

İstanbul'da dev operasyon!

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bin 650 personelin katıldığı dev operasyonda 2 bin 617 adrese baskın düzenlendi, 903 aranan şahıs yakalandı.

3. Sayfa / 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:20
İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla; 28 Aralık 2018 Cuma günü 02.00 - 14.00 saatleri arasında İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yürütülen operasyona 789 ekip ve bin 650 personel katıldı.

Yapılan dev operasyon kapsamında 2 bin 617 adrese baskın düzenlendi.

Dev operasyonda 903 kişi yakalandı

Baskınlarda yaralama suçundan 187 kişi, hırsızlık suçundan 114 kişi, iş yeri, konut dokunulmazlığı ihlali suçundan 63 kişi, dolandırıcılık suçundan 47 kişi, silahla tehdit suçundan 42 kişi, mala zarar verme suçundan 41 kişi, Görevi yaptırtmamak için direnmek ve hakaret suçundan 36 kişi, 6136 SKM suçundan 25 kişi, cinsel istismar- cinsel saldırı suçundan 18 kişi, yağma- gasp suçundan 15 kişi, taksirle yaralama- ölüme neden olma suçundan 11 kişi, sahtecilik suçundan 10 kişi, şantaj- fuhuş suçundan 7 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 4 kişi, 5607 SKM suçundan 3 kişi, adam öldürmek suçundan 2 kişi, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2 kişi, diğer suçlardan 270 kişi olmak üzere toplamda 903 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında 20 yıla kadar hapis cezalı 2 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezalı 17 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezalı 73 şahıs, 2 yıla kadar hapis cezalı 405 şahıs, G. Tevkifli olarak aranan 406 şahıs bulunduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Uyuşturucu MaddeFuhuşİstanbul Emniyet MüdürüDolandırıcılıkSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı