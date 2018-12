AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir ve 39 ilçe belediye başkan adayı belli oluyor.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım da salona geldi.



Erdoğan burada yaptığı konuşmanın sonunda 'İstanbul arkamızda olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mücadele yoktur. Şimdi sırada bu mücadeleyi birlikte vereceğimiz arkadaşlarımızı tanıtmaya geldi' dedi ve adayları açıklamaya başladı:



Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut başkan)

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut başkan)

Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut başkan)

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut başkan)

Esenler: Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut başkan)

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut başkan)

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut başkan)

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Tuzla: Şadi Yazıcı

Şişli: Nihal Yıldırım

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut başkan)

Zeytinburnu: Ömer Arısoy



Cumhur İttifakı olarak müşterek çalışmalarımız var. Sayın Genel Başkan ile zaman zaman bir araya geldik. Arkadaşlarımız teknik çalışmaları yürüttüler. 3 ilçede biz aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim belirlerik. Şİmdi bu isimleri sizlere takdim ediyoruz:



Beşiktaş: Serkan Toper

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz



Böylece ilçelerimizi tamamlamış olduk. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza geliyoruz. Zaten tanıtım filmini gördüğünüzde adayın kim olduğunu anlayacaksınız.'



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:



'Tarih boyunca insanlığın göz bebeği olmuş Peygamber efendimizin (SAV) övgüsüyle şereflenmiş bu kutlu şehrin bahtiyar insanlarını selamlıyorum. Üstadın 'ana gibi yar İstanbul gibi diyar olmaz' dediği bu şehrin şanslı insanlarını selamlıyorum. Biz İstanbul'u kahrıyla devraldık. Çağına uygun hizmetlerle donatarak biz bugünlere getirdik. İnşallah İstanbul 31 Mart 2019 akşamı sakinlerinin her yerde güldüğü huzur içinde yaşadığı şehir olarak belediye başkanlarını seçecek.



AK Parti olarak tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla çıkacağız. Adaylarımız gece gündüz şehrin hizmetinde olacaklar. İstanbul güzel olduğu kadar nazlı bir şehirdir. Öyle nazlı ki asla ihmale gelmez. Hemen etrafı gecekondu ve derme çatma binalarla kuşatılır. Haliç'in kokudan yanına yaklaşılmaz hale gelir. İnsanı ihmale gelmez. Böyle bir şehirde umutsuz yaşamaya tahammül edemez. 1994'te İstanbul'u devraldığımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki yüreğimiz cız etti.



'DOĞAL TEHDİT DEPREM, SİYASİ TEHDİT CHP'



İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse en büyük siyasi tehdit CHP zihniyetidir. Hİçbir vatandaşımız CHP'nin İstanbul'a hizmet sunacağına inanmadığı için bu görevi vermedi. 1994'ün bir adım ötesine geçemediklerini görüyoruz. Sadece konuşuyor, millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul ne Türkiye ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa partilerindeki mücadele. CHP her seçimde şapkadan başka tavşan çıkarma derdinde.



Her seçim döneminde kılıktan kılığa şekilden şekile giriyorlar. Her türlü siyasi oyun bunlarda mübahtır. Tek hedefleri AK Parti'nin önünü kesmek şahsıma verebilecekleri zararı vermek. Boşu boşuna uğraşıyorlar. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor. Milletimiz bunları çok iyi biliyor. CHP adını da söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Darbecilere, sokak teröristlerine desteğinden tanır. Ülkesini yurtdışına şikayet etmesinden tanır. Cumhurbaşkanı adayı olmaya dahi cesaret edemeyen genel başkanından tanır.



'KİMSE AK PARTİ'YE OY VERMEK ZORUNDA DEĞİL'



CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın milletimiz onu tanır bilir ve hak ettiği yere yerleştirir. Milletimiz için İstanbul'u CHP'ye teslim etmek demek dikeni sulamaktır. Milletimizi dikeni sulamak zorunda bırakmamak için teşkilatımızla adaylarımızla birlikte çok çalışmak zorundayız. Kimse AK Parti'ye oy vermek zorunda değil. Her şeyden önce tevazu, samimiyet ve gayrete çok dikkat edeceğiz. Biz 31 Mart'ta kampanyamızı gönül belediyeciliği ile yapacağız. İstanbul 31 Mart'ta gönlüne girmediğimiz tek bir hemşehrimiz bırakmamaya hazır mısın? Çalmadık kapı bırakmamaya hazır mısın?



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararı almamız ve haziran 2018 seçimleri ülkemiz için önemli bir milat oldu. İstanbul ekonomimizin de olumlu göstergesi. Ağustos ayında tarihimizin en alçak saldırısına maruz kaldığımızda öyle oldu. AK Parti'nin gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm sayesinde bu saldırıyı bertaraf ettik. Ülkemize diz çöktürtmek isteyenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. Ekonominin dengelenmesini her alanda görmeye başladık. İhracatta rekor kırıyoruz. Ticari açığımız 30 milyar doların altına düşüyor. Büyüme oranımız dalgalanmalara rağmen ilk 3 çeyreğin ortalaması olarak 4,7 olarak gerçekleşti.



Savunma sanayiinde çok önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Bu ürünleri yurtdışına ihraç ediyoruz. Tek sözleşme ile Pakistan'a 1.5 milyar dolarlık ihracat savunma sanayimizin dünya çapında söz sahibi olmaya başladığını gösteriyor. Yeni yönetim sistemimizin ilk asgari ücreti 2 bin 20 lira olarak belirlendi.'

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.