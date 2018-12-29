542 TL zam gelecek!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerinde ise 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı yüzde 4'lük Ocak artışına eklenecek. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşirken, zam oranına ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor:



2019 programına göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 11.15 (yüzde 4 zam+ yüzde 7.15 enflasyon farkı) olarak gerçekleşecek. Bu tahminle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 239,71 lira artacak.



Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre ise 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.09 olacak. Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 11.59'a (yüzde 4 artış + yüzde 7.59 enflasyon farkı) ulaşacak. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 113,27 ile 542,54 lira arasında artış yaşanacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 249,17 lira olacak.













SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise ay başında maaşı zamsız olarak ödenecek, farkı ay içerisinde yatacak.

