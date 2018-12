Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada savcı müebbet istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek, İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukudasoğlu, Halil Can Akbaş, Rifat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör, Mahmut Küçüközer ile tutuksuz sanıklar Ferit Gök ve İsmail Yılmaz katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı adına avukatlar Çiğdem Kapukaya, Yasin Şamlı ve TBMM avukatı Ali Büyüközdemir de hazır bulundu.



Duruşmada bir önceki celse çağrılan 16 tanık ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından duruşmada, tanık beyanlarına ve kovuşturmaya ilişkin sanık ve avukatların talepleri de alındı.



Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı Hamit Sucu, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.



Mütalaada, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasının, silahlı FETÖ terör örgütü tarafından planlandığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızan örgüt yöneticileri ile örgüt üyeleri tarafından hayata geçirildiği belirtilerek, örgüt bünyesinde hareket eden bir grubun önceden yapılan planlama çerçevesinde sözde "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırılan illegal bir oluşumla sevk ve idaresindeki askerlerle 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunduğu anımsatıldı.



Darbe girişimi kapsamında darbeci askerler tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, TRT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Valilik, emniyet binaları gibi stratejik önem taşıyan yerlerin ele geçirilmeye ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı, eş zamanlı askeri intikaller gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtilen mütalaada, davaya konu faaliyetlerin bir kısmının organize ve icra edildiği Sancaktepe ilçesinde konuşlu 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın, kuruluşuna, emrine, harekat komutasına/kontrolüne, taktik komutasına/kontrolüne girdiği birliklere, uygun meteorolojik şartlarda, gece-gündüz, yerinde, zamanında, etkin ve kesintisiz kara havacılık desteği sağladığı kaydedildi.



''Cumhurbaşkanına suikast girişiminden bulunan personelleri taşıyan helikopter''



Ankara Kara Havacılık Komutanlığı tarafından Türk hava sahasında hiçbir hava aracının uçuş yapamayacağına karar verildiği ve emrin 15 Temmuz 2016 günü saat 19.00 sıralarında vardiya nöbetçi subayı olan sanık Hüseyin Pehlivan'a telefonla bildirildiği vurgulanan mütalaada, 4. Kara Havacılık Alayından darbe kalkışması sırasında 21.35 ile 21.50 saatleri arasında 4 adet 14306, 11306, 11308 ve 11309 kuyruk numaralı Skorsky marka helikopterin peş peşe havalandıkları, UH-1 tipi 11070 kuyruk numaralı helikopterin ise darbe teşebbüsü faaliyeti çerçevesinde aynı gün saat 23.59 sıralarında havalandığı belirtildi.



Mütalaada, 14306 kuyruk numaralı helikopterde bulunan personellerin Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulundukları iddiası ile yakalandıkları, 11070 -11306-11308 ve 11309 kuyruk numaralı helikopterlerde bulunan personellerin darbe kalkışması kapsamında İstanbul'da çeşitli faaliyetlerde bulunduktan sonra Yeşilköy Askeri Havalimanı apronunda buluştukları anlatılarak, darbe gecesinde yaşananlar şöyle anlatıldı:



''Emniyet güçlerini buraya operasyon yapması sonrasında 4 helikopterin buradan havalanarak 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'na iniş yaptıkları, 16 Temmuz 2016 günü saat 04.30 sıralarında 66. Mekanize Tugayında güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çatışmaların çıktığı, 12 kişilik helikopter personelin saat 04.50 sıralarında binadan çıkarak 11308 kuyruk numaralı helikoptere bindikleri, 11070,11306 ve 11309 kuyruk nolu helikopterleri 66. Mekanize Tugayında bıraktıkları, sanıklar Abdullah Yetik ve Ahmet Güzel'in yönetimindeki 11308 kuyruk numaralı helikopterin 66. Mekanize Tugayından ayrılıp Şile bölgesinde ormanlık alana iniş yaptığı, birkaç saat bekledikleri ve Yunanistan'a kaçmaya karar verdikleri, helikopterde bulunan sanıklar Ahmet Güzel, Gençay Böyük, Süleyman Özkaynakçı, Mesut Fırat, Ferudun Çoban, Abdullah Yetik ve Bilal Kurugül'ün sanıklar Rifat Çelik, Mehmet Güngör, Fatih Mandacı ve Halil Can Akbaş'ı Şile'deki ormanlık alana bırakarak 11308 kuyruk nolu helikopterle havalanarak Yunanistan'a kaçtıkları ve Yunanistan yetkili makamları tarafından yakalandıkları anlaşılmıştır."



"Usulsüz nöbet değişiklikleri"



Mütalaada, 15 Temmuz 2016 günü ve öncesinde 4. Kara Havacılık Alayı içerisinde darbe teşebbüsü çerçevesinde usulsüz nöbet değişiklikleri ve diğer faaliyetlerin yürütüldüğüne vurgu yapıldı.



Sanıklardan Rıfat Çelik'in ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 20 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tutuklu sanıklar Salih Kukudasoğlu, Osman Gider, Hüseyin Pehlivan, Talip Güler, Mehmet Güngör, Halil Can Akbaş, Mahmut Küçüközer ve Fatih Mandacı ile tutuksuz sanık Ferit Gök'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



Sanık İsmail Yılmaz'ın beraati istenen mütalaada, tutuklu 9 sanığın bu hallerinin devamı ile tutuksuz sanık Ferit Gök'ün de tutuklanması talep edildi.



Mütalaada, haklarındaki yakalama kararı halen infaz edilemeyen ve darbe girişiminin başarısız olmasının ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan sanıklar Abdullah Yetik, Ahmet Güzel, Bilal Kurugül, Ferudun Çoban, Gençay Böyük, Mesut Fırat, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan'ın firari oldukları gerekçesiyle dosyalarının ayrılması istendi.



Mütalaanın okunmasının ardından sanık ve avukatları, beyanda bulunmak üzere süre talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine, tutuklu sanık Mahmut Küçüközer'in adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.



Diğer 8 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



Mahkeme üye hakimlerinden biri, sanık Mahmut Küçüközer'in tahliye kararına muhalefet şerhi koyup, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde kanaat bildirerek, çoğunluğun görüşüne katılmadığını tutanağa yazdırdı.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, darbe faaliyetine katıldıkları ve daha sonra Yunanistan'a kaçtıkları öne sürülen firari eski binbaşılar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Karagül ve Mesut Fırat ile eski Yarbay Talip Güler, eski üsteğmenler Salih Kukudasoğlu ve Osman Gider, eski teğmenler Fatih Mandacı, Ferit Gök, Halil Can Akbaş ve Hüseyin Pehlivan, eski astsubaylar Rıfat Çelik ve Mehmet Güngör ile tutuksuz Mahmut Küçüközer ve İsmail Yılmaz, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.



Tüm sanıklar hakkında, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 6 sanık hakkında ayrıca, ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 19,5 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, Yunanistan'a askeri helikopterle kaçan ve haklarında ''gıyabi tutuklama'' kararı verilen firari 8 sanık için ayrıca ''kasten öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile Askeri Ceza Kanunu'nda da yer alan "yabancı memlekete firar", "askeri eşyayı kasten tahrip etmek" ve "askeri eşyayı çalmak" suçlarından da 9 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, söz konusu alaydan havalanan (14306 kuyruk numaralı) bir helikopterin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden timlerin intikalinde görev yaptığının tespit edildiği aktarılarak, Muğla'da yargılanan sanıkların cezalandırıldığı belirtiliyor.



Yunanistan, iade etmemişti



Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, gıyabi tutuklama kararı çıkartmıştı.



Hakimlik ayrıca, sanık askerlerle ilgili Interpol'de Kırmızı Bülten çıkarılması için ilgili makama yazı yazılmasını da karara bağlamıştı. Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan binbaşılar Ahmet Güzel ve Gencay Büyük, yüzbaşılar Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve Feridun Çoban ile astsubaylar Mesut Fırat ve Bilal Kurugül ile ilgili karar veren Yunanistan Yüksek Mahkemesi, bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmişti.