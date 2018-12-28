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YPG'den dikkat çeken açıklama

Türkiye'nin operasyon sinyalinin ardından terör örgütü YPG, Münbiç'ten çekilip bölgeyi Suriye rejimine bırakacağını duyurdu.

Dünya / 28 Aralık 2018 Cuma 11:59
YPG'den dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç'e operasyon yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararı aldığını duyurmuştu. Bölgede tek kalan YPG, Türkiye'nin operasyon mesajlarının ardından bölgeden çekileceğini açıklayıp rejim güçlerini Münbiç'e davet etti.

YPG: BÖLGEYİ TÜRKİYE SALDIRILARINDAN KORUYUN

Terör örgütü YPG'den yapılan açıklamada 'Suriye hükümetini çekildiğimiz bölgelerde, özellikle Münbiç'te, Türkiye'nin saldırılarından koruması için kontrolü sağlamaya davet ediyoruz.' denildi.

CumhurbaşkanıTürkiyeSuriyeDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


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