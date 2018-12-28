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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiğ süt desteği ödemeleri bu akşam başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira çiğ süt desteklemesi ödemesine bu akşam başlıyoruz." dedi.

Ekonomi / 28 Aralık 2018 Cuma 17:14
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiğ süt desteği ödemeleri bu akşam başlıyor

Bakan Pakdemirli, Burdur’da Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Pakdemirli, toplantıda yaptığı konuşmada, "Tarım Orman Bakanlığı olarak ana görevimiz üreticiyi korumaktır. Ama tüketiciyi de korumamız gerekiyor. Tüketicilerin de ürünleri çok pahalıya tüketmemesi gerekiyor. Uğradığımız finansal saldırı sonucunda alınan önlemlerle ciddi bir mesafe kat edildi ve dövizde daha da iyi ilerlemeler olacağını söyleyebiliriz. Tarım sektörü diğer sektörlere göre daha fazla etkileniyor. Sizin dertlerinizle dertleniyoruz. Elimizden geldiğince destekleri arttırmaya çalıştık. Gübrede yüzde 15 indirim alınmıştı yüzde 5 daha geliyor. Yem sektöründen de beklenti içerisindeyiz. 2019’a daha pozitif bakarak yem sektörünün de indirime gideceğini umuyorum. Buğday ve arpa desteklemelerini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Destekleri 8 liradan 10 liraya çektik. Market fiyatlarının da stabil kalmasına özen gösterdik" dedi.

"Çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira destekleme ödemesine bu akşam başlıyoruz"

"Süt ile ilgili konuda ise üreticiyi küstürmememiz gerektiğinin farkındayız ama belli bir ekonomik dengeler de var" diyen Bakan Pakdemirli, "Süt ile ilgili destekleri 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardık ilk 3 ay geçerli olmak kaydıyla. 41 ilimizdeki hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibeye devam ediyoruz. Atıl durumdaki 2 milyon hektar tarım alanlarından da 13 milyon lira kazanç elde edeceğiz. Destekler konusunda tamamen kitleleri memnun etmek mümkün değil ama en etkili şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazı müjdeleri açıklıyoruz. Tarımsal desteklerimiz 2018’de toplamda 14,5 milyardan, 2019’da da 16,1 milyar liraya çıkıyor. Besicilik yapan 48 bin 400 üreticiye bakanlığımızca ruhsatlandırılan kesimhanelerde kesilen 314 bin 532 büyükbaş hayvan için toplam 78 milyon 790 bin lira besi desteği ödemesi yapacağız. Bu da hayvan başına ortalama 250 lira. 2018 Temmuz-Ağustos döneminde üretilen 1 milyon 588 bin ton çiğ süt için 119 milyon 21 bin lira destekleme ödemesine bu akşam başlıyoruz. Buzağı desteklemeleri kapsamında da 520 milyon destekleme ödemesine de önümüzdeki hafta başlayacağız" ifadelerini kaydetti.

Pakdemirli, "Bakanlık olarak 3 farklı alanda eski parayla 1 katrilyona (1 milyar liraya) yakın destek ödemesi yapmış oluyoruz. Et Süt Kurumu ile ilgili olarak da bekleyen kesim hayvanların kesimlerine de başlayacağız" dedi.

Kaynak : İHA

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