'Operasyona Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından yaklaşıyoruz'

Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği iddiaları üzerine Rusya Dışişler Bakanı Lavrov ve Kremlin'den ayrı ayrı açıklamalar geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki sözcüsü Dimitry Peskov, Suriye'de Kürtlerin kontrolü altındaki toprakların Esad'ın kontrolüne geri geçmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Benzer bir açıklama da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.



Türkiye'nin olası operasyonunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Operasyona Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz' dedi.