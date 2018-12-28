USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

'Operasyona Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından yaklaşıyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "(Türkiye'nin gerçekleştireceği) Operasyona Suriye’nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz." dedi.

Dünya / 28 Aralık 2018 Cuma 14:10
'Operasyona Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından yaklaşıyoruz'

Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği iddiaları üzerine Rusya Dışişler Bakanı Lavrov ve Kremlin'den ayrı ayrı açıklamalar geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki sözcüsü Dimitry Peskov, Suriye'de Kürtlerin kontrolü altındaki toprakların Esad'ın kontrolüne geri geçmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Benzer bir açıklama da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

Türkiye'nin olası operasyonunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Operasyona Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz' dedi.

'Operasyona Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından yaklaşıyoruz' 'Operasyona Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından yaklaşıyoruz' Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor

TürkiyeDışişleri BakanıSuriyeRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı