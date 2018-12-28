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Onunla ilişkiye giren yandı!

Bartın’da fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi. Kadınların yapılan sağlık muayenesinde birinde frengi hastalığı tespit edildi. Yine fuhşu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama olayı ile ilgili olarak toplamda 30 şahsa işlem yapılırken, 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 28 Aralık 2018 Cuma 16:35
Onunla ilişkiye giren yandı!

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bartın'da fuhşu önlemeye yönelik operasyonlar kapsamında, tespit edilen evlere baskın yapıldı. Baskınlarda fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu O.A., J.V. ve B.N. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporuna götürülen kadınların birinde frengi hastalığı olduğu tespit edilirken, sınır dışı edildi. Kadınların fuhuş yaptıkları ev de 1 ay süreyle mühürlendi.

Diğer yandan, yapılan operasyonlarda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama olayı ile ilgili olarak toplamda 30 şahsa işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca 12 ev ve 2 pansiyon fuhuş olayı ile alakalı olarak 30 gün süreyle mühürlendi. Kaynak : İHA

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