Minik Lorin, son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 35 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Lorin Naira Can için memleketi Tunceli'nin Hozat ilçesi Akdemir köyünde bulunan Cemevi'nde tören düzenlendi.



Minik Lorin'in cenaze törenine aynı kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda olduğu annesi Necla Emir katılamazken, babası Volkan Can, anneannesi Didar Emir, köylüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Cenaze töreninde bazı miniklerin de yakalarına Lorin'in fotoğrafını astıkları görüldü.



Lorin, burada düzenlenen törenin ardından Akpınar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.



Lorin'den geriye ölümünden birkaç gün önce çekilen annesiyle gezdiği ve dedesiyle oynadığı bu görüntüler kaldı.



Öte yandan, aynı kazada hayatını kaybeden İsmail Güneş de Hozat ilçesinde, Ramazan Yegül ise Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Kaynak : İHA

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