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Lise öğrencilerinden LÖSEV'e destek

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, lise öğrencileri LÖSEV’e destek amacıyla stant kurdu. Öğrenciler, vakıftan gönderilen yeni yıl takvimlerinin satışı yaptı.

Eğitim / 28 Aralık 2018 Cuma 16:15
Lise öğrencilerinden LÖSEV'e destek

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) katkı sağlamak amacıyla 'Sevdikleriniz İçin En İyi Hediyeler LSV Dükkan'da' sloganından yola çıkan toplum hizmeti kapsamında vakfın İzmir şubesiyle iletişime geçti. Öğrenciler, vakıf tarafından gönderilen yeni yıl takvimlerinden oluşan ürünlerin satışı için okul önünde stant açtı. Halkın LÖSEV ürünlerine ulaşmasını sağlayan öğrenciler, kısa sürede takvimleri satarak elde ettikleri miktarı LÖSEV'e gönderdi.

Okulun Denizcilik Alanı ve Kulüp Öğretmeni Alper Can, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Amacımız lösemili çocukların zor süreçlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek, öğrencilere de yardımseverlik, empati değerleri kazandırmak ve bölge halkında da farkındalık oluşturmak. LÖSEV İzmir Şubesiyle irtibata geçtik ve nasıl yardımcı olabileceğimizi sorduk. Öğrencilerimizin kurduğu stantlarda vakıftan gelen ürünlerin tamamı kısa sürede satıldı. Elde edilen gelir vakfa gönderildi' diye konuştu.

Kaynak : İHA

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