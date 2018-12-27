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Hugo Boss İzmir yeni yıla Mustafa Keser'le girdi

Hugo Boss’un en büyük üretim tesisi Hugo Boss İzmir’in çalışanları yeni yıla muhteşem bir partiyle merhaba dediler.

Kültür-Sanat / 27 Aralık 2018 Perşembe 11:28
Hugo Boss İzmir yeni yıla Mustafa Keser'le girdi

Hugo Boss'un en büyük üretim tesisi Hugo Boss İzmir'in çalışanları yeni yıla muhteşem bir partiyle merhaba dediler. İzmir Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyona fabrika çalışanlarından oluşan yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Mustafa Keser'in şarkılarıyla renk kattığı gecede, çalışanlar yılın yorgunluğunu üzerlerinden atarak 2019 için enerji depoladılar.

Gece Hugo Boss İzmir Genel Müdürü Joachim Hensch'in hoşgeldiniz konuşması ile başladı.

Hensch, çok verimli bir yıl geçirdiklerini belirterek, çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ardından şirkette 15 yılını dolduran 96 kişi sahneye davet ederek, saatle ödüllendirildi. Yeni yil eğlencesi, Mustafa Keser'in konseri ile devam etti. Sanatçı sevilen şarkılarıyla davetlilere unutmaz bir gece yaşattı. Gecede ayrıca çekilişle 100 kişiye çeyrek altın armağan edildi. Kaynak : İHA

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