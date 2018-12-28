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Gelin adayı Hanife'den itiraf

Gelin adayı Hanife olarak tanılan isim izdivaç programlarının iç yüzünü anlattı.

Televizyon / 28 Aralık 2018 Cuma 11:43
Gelin adayı Hanife'den itiraf
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Televizyon kanallarında yayınlandığı dönemde oldukça tepki çeken izdivaç programları, artık yayından kaldırıldı.

Çarpık ilişkilerin yaşandığı programlar izlenme rekorları kırarken gelin adayı Hanife olarak tanılan Hanife Gürsal programlarda yaşananlarla ilgili itiraflarda bulundu.

'BEN DE KANDIM'

Hanife yaşananların gerçek olmadığını söylerken 'Bize şey diyorlar, siz orada para karşılığı yaptınız, bizi kandırdınız falan, yaşım küçüktü ben de kandım. Her şey yalan değildi ama her şey gerçek de değilmiş. Sonrasında da insanların bana gösterdiği ilgi hoşuma gitti ama benim istediğim hayat bu değilmiş anladım.' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Televizyon


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