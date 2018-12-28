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Fatih Portakal hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Televizyon / 28 Aralık 2018 Cuma 16:00
Fatih Portakal hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Fatih Portakal hakkında, 10 Aralık'ta FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözleriyle ilgili "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Program CD'sinin celbi için RTÜK'e müzekkere yazıldığı ifade edilen açıklamada, "O tarihten itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımıza çeşitli yerlerden gönderilen 16 şikayet, bu soruşturmayla birleştirilmiş olup soruşturma devam etmektedir." denildi. Kaynak : AA

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Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıFatih PortakalCumhuriyet10 Aralık


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