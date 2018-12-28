Erdoğan'dan Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı.



'İŞİMİZ KALMAZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün oradan çıkması halinde yapacak işimiz kalmaz derken, şu açıklamalarda bulundu;



"Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil" ifadesini kullandı.



"BÖLGEDE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silahlı kuvvetlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz. Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz, oradaki terör örgütlerinin çıkmasıdır. Örgütlerin çıkması halinde bize de yapacak iş kalmaz" diye konuştu.



"PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLİRİM"



Yarın Rusya'ya gidecek Türk heyetinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüzyüze görüşebileceğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor."



'BENİM KAPIM HERKESE AÇIK'



CHP'nin adayı Ejkrem İmamoğlu'nun kendisini ziyaret edeceği yönündeki iddialara ise 'Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Bay Kemal'dan izin alırsa seve seve karşılarım.' dedi.