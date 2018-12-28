USD (Alış - Satış) : 5,29 - 5,30 EURO (Alış - Satış) : 6,02 - 6,04

Sıcak Haber : Pakistan'da mahkemeden FETÖ talimatı!..

Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ayrıntı

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu,Ekrem İmamoğlu hakkında ilginç bilgiler paylaştı.

Siyaset / 28 Aralık 2018 Cuma 09:49
Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ayrıntı

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi.

Ekrem İmamoğlu isminin açıklanmasının ardından genç ve deneyimsiz tartışmaları devam ederken Gazeteci Murat Kelkitlioğlu ilginç bir bilgiyi köşesinde paylaştı.

'SİYASETE ATINCA...'

Kelkitlioğlu, baba Hasan İmamoğlu'nun ANAP'tan aday olabilmek için soy ismini değiştirdiği yazarken 'Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu değilmiş! İlkokulu, hatta ortaokulu Ekrem Müdafa diye okumuş! Yani babası ve amcası bir gün ani bir karar verip, Müdafa olan soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirmek için mahkemeye başvurmuş. Ortaya da bugün soyadına bakıp, “muhafazakarlara yakın bir isim” denilmesine neden olan Ekrem İmamoğlu figürü çıkmış. Açıkçası soyadı değişikliğinin nedenini çok merak ettim. Sorguladım da... Bir iddiaya göre; ‘ülkücü' bir geçmişi olan baba Hasan İmamoğlu, ANAP'tan siyasete atılmaya karar verince, böyle bir adım atmış...' bilgilerini paylaştı.

Yazının tamamı için tıklayınız

Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiBelediye BaşkanıChpEkrem İmamoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı