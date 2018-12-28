Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ayrıntı

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi.



Ekrem İmamoğlu isminin açıklanmasının ardından genç ve deneyimsiz tartışmaları devam ederken Gazeteci Murat Kelkitlioğlu ilginç bir bilgiyi köşesinde paylaştı.



'SİYASETE ATINCA...'



Kelkitlioğlu, baba Hasan İmamoğlu'nun ANAP'tan aday olabilmek için soy ismini değiştirdiği yazarken 'Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu değilmiş! İlkokulu, hatta ortaokulu Ekrem Müdafa diye okumuş! Yani babası ve amcası bir gün ani bir karar verip, Müdafa olan soyadlarını İmamoğlu olarak değiştirmek için mahkemeye başvurmuş. Ortaya da bugün soyadına bakıp, “muhafazakarlara yakın bir isim” denilmesine neden olan Ekrem İmamoğlu figürü çıkmış. Açıkçası soyadı değişikliğinin nedenini çok merak ettim. Sorguladım da... Bir iddiaya göre; ‘ülkücü' bir geçmişi olan baba Hasan İmamoğlu, ANAP'tan siyasete atılmaya karar verince, böyle bir adım atmış...' bilgilerini paylaştı.



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