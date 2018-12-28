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DUS ek tercihleri alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2018Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercihleri 3 Ocak 2019'a kadar alınacak.

Eğitim / 28 Aralık 2018 Cuma 14:45
DUS ek tercihleri alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ek tercihleri alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-DUS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 3 Ocak 2019'a kadar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bireysel olarak gerçekleştirecek.

Adayların, ek tercih ve yerleştirme işlemlerini yapmadan önce ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-DUS Ek Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Kaynak : AA

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