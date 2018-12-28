USD (Alış - Satış) : 5,29 - 5,30 EURO (Alış - Satış) : 6,02 - 6,04

Sıcak Haber : Pakistan'da mahkemeden FETÖ talimatı!..

Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay veren kararını kınadı.

Dünya / 28 Aralık 2018 Cuma 08:41
Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa edilmesine onay veren kararına ilişkin bir açıklama yayımladı. İşgal altında bulunan alanda yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine ilişkin kararın şiddetle kınandığı açıklamada, 'İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail'in bu yasa dışı kararını reddediyoruz' denildi.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Dışişleri BakanlığıBirleşmiş MilletlerİşgalCenevreUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı