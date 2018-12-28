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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraflarını oyladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Güncel / 28 Aralık 2018 Cuma 22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraflarını oyladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 'haber','yaşam' ve 'spor' kategorilerindeki fotoğrafları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda tek tek inceledi.

HABER, YAŞAM VE SPOR KATEGORİSİNDEKİ FOTOĞRAFLARI OYLADI

Fotoğraflar hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in 'Mehmetçik'ten ilk iftar', yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in 'Ali dede ve kedisi', spor kategorisinde Burak Akbulut'un 'Karatenin sultanları' isimli fotoğrafları oyladı.



(Haber Kategorisi: Mehmetçik'ten ilk iftar/Özkan Bilgin)



(Yaşam Kategorisi: Ali dede ve kedisi/İlhami Çetin)




(Spor Kategorisi: Karatenin sultanları/Burak Akbulut)

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