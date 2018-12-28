USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

Çift Geyik Karaca konkordato ilan etti

Türkiye’nin en eski tekstil giyim markalarından Çift Geyik Karaca konkordato ilan etti.

Ekonomi / 28 Aralık 2018 Cuma 14:24
Çift Geyik Karaca konkordato ilan etti

Türkiye'nin en eski tekstil giyim markalarından yüzde 100 milli sermayeli Çift Geyik Karaca konkordato ilan etti. Şirketin yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'102 yıllık bir moda markası olan Karaca bugün gelinen noktada Türkiye genelinde 750'e yakın çalışanı, 200'e yakın satış noktası ve yıllık 10 milyona yakın ziyaretçisiyle ülkemize hizmet vermeye devam etmektedir.

Tarihi, gerek Türkiye ticaret dünyasına gerekse küresel moda dünyasına yaptığı katkılarla dolu olan Karaca, 1917 yılında Bandırma'da kurulmuştur. 1932 yılında Alameti Farika Kanunu ile marka tescilini alan, 1961 yılında yurtdışına ihraç edilen ilk Türk tekstil markası olarak tarihe geçen ve 1960'ların sonlarında beş kıtada 36 ülkeye ihracat yapan bir organizasyon haline gelen Karaca, Avrupa ve Ortadoğu'da geniş bir müşteri hacmine sahip olan ve yüzde yüz milli sermayesiyle önemli bir triko üreticisi olan Narin Grup bünyesinde yer almaktadır. Karaca; o günlerden bugünlere gelindiğinde büyük bir perakende organizasyonuna dönüşmüş ve halen ülkemizin seçkin moda markalarından birisi olarak hayatına devam etmektedir.

Son dönemde piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, yüksek faiz ve bankaların kredi vermedeki zorlukları, bununla birlikte dövize bağlı gider kalemlerinin kurdaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi ve gerçekleşen satış rakamlarının beklentilerin altında kalması sebebiyle, kısa vadeli ödemelerimizde yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek; çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız gibi paydaşlarımızın bu zorlu süreçten en az olumsuz etkilenmesini sağlamak; böylece ticari faaliyetlerimizi korumak ve sürdürülebilir bir ödeme yapısı ortaya koyabilmek adına 26.12.2018 tarihi itibariyle yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

Yüzde 100 milli sermayeli bir kurum olan Çift Geyik Karaca Giyim Sanayi Tic. A.Ş. Türkiye'nin en önemli giyim perakende firmalarından biridir. İçinde bulunduğumuz bu geçici süreçte ve sonrasında tüm paydaşlarımızın haklarını koruyarak ülkemize ve milletimize hizmet etmeye ve 102 yıllık Karaca kalitesini uzun yıllar boyunca müşterilerimize yaşatmaya devam edeceğimize inancımız tamdır'. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

AvrupaTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı