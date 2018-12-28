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Aydınlık yazarı fena uçtu: Ekrem İmamoğlu 2023’de kesin Cumhurbaşkanıdır

Hükümet karşıtı Aydınlık Gazetesi'nin yazarlarından Sabahattin Önkibar, fena uçtu. Önkibar, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ekrem İmamoğlu İstanbul’daki seçimi kazanırsa, 2023’de kesin Cumhurbaşkanıdır" dedi.

Siyaset / 28 Aralık 2018 Cuma 10:43
Aydınlık yazarı fena uçtu: Ekrem İmamoğlu 2023’de kesin Cumhurbaşkanıdır

CHP-İP ittifakının yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'İstanbul'daki seçimi kazanırsa, 2023'de kesin Cumhurbaşkanıdır' iddiası güldürdü.

İmamoğlu için iktidar karşıtı gazeteciler çalışmalara başladı. Erdoğan düşmanları bu kez fena uçtu.

Aydınlık Gazetesi yazarlarından Sabahattin Önkibar, bugünkü köşe yazısında, 'Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki seçimi kazanırsa, 2023'de kesin Cumhurbaşkanıdır' diyerek İmamoğlu'nu deyim yerindeyse gazladı.

Önkibar, 'İşte 2023'ün Cumhurbaşkanı!' başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alternatif olamayacağını vurguladı.

'Olması gereken, belediye seçimleri zeminini kullanarak büyük bir demokratik halk hareketini aşağıdan başlatmaktır' diyen Önkibar, '20 milyona yakın nüfusu olan İstanbul'da iktidar adayı geçilebilirse, vallahi cenderede olan Türkiye yeni bir başlangıcın işaretini haykırarak verecektir. Daha açık yazayım, Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki seçimi kazanırsa, 2023'de kesin Cumhurbaşkanıdır' ifadelerini kullandı.

Önkibar'ın bu uçuk hayali kamuoyunu güldürdü.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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