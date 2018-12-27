Yemekhanede korku dolu anlar

Olay, dün sabah saatlerinde Sakarya Üniversitesi yemekhanesini mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yemekhanenin mutfak bölümünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, stajyer olduğu öğrenilen Kız Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki E. A. yemek hazırlığı sırasında sol kolunu kıyma çekme makinasına kaptırdı.







Talihsiz kızın çığlıkları üzerine makinayı kapatan diğer çalışanlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kız Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



E.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Genç kızın kolunu kıyma makinasına kaptırarak yaralanma anı ise yemekhanede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.







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