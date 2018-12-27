USD (Alış - Satış) : 5,29 - 5,30 EURO (Alış - Satış) : 6,02 - 6,04

Trump şimdi de Huawei'yi gözüne kestirdi!

ABD Başkanı Tump, ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE ürünlerini kullanmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

Dünya / 27 Aralık 2018 Perşembe 22:12
Trump şimdi de Huawei'yi gözüne kestirdi!

ABD Başkan Donald Trump, ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını engelleyecek bir kararnameyi yeni yılda çıkartmayı hedefliyor.

Kararname, yayımlanması halinde Çin'in en büyük telekom ekipmanı şirketlerinden ikisi olan Huawei ve ZTE'nin ABD pazarında çalışması imkansız hale gelecek.

ABD, ağustos ayında da iki şirketin ekipmanlarının devlet hizmetlerinde kullanılmasını yasaklamıştı. ABD yönetimi iki şirketin Çin devletinin talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ve ürettikleri ekipmanların ABD'den istihbarat elde etmek için kullanılabileceğini iddia ediyor.

Telekom sektörü ve ABD yönetiminden üç kaynağın verdiği bilgiye göre sekiz aydan uzun bir süredir hazırlanmakta olan başkanlık kararnamesi, ocak ayı başında yayınlanabilir.

Kararnameye göre Ticaret Bakanlığı, ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan yabancı telekomünikasyon üreticilerinden ekipman satın almalarını engelleyebilecek.

ÇinliTicaret BakanlığıÇinDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı