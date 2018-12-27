Trump Huawei'yi gözüne kestirdi!

ABD Başkan Donald Trump, ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını engelleyecek bir kararnameyi yeni yılda çıkartmayı hedefliyor.



Kararname, yayımlanması halinde Çin'in en büyük telekom ekipmanı şirketlerinden ikisi olan Huawei ve ZTE'nin ABD pazarında çalışması imkansız hale gelecek.



ABD, ağustos ayında da iki şirketin ekipmanlarının devlet hizmetlerinde kullanılmasını yasaklamıştı. ABD yönetimi iki şirketin Çin devletinin talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ve ürettikleri ekipmanların ABD'den istihbarat elde etmek için kullanılabileceğini iddia ediyor.



Telekom sektörü ve ABD yönetiminden üç kaynağın verdiği bilgiye göre sekiz aydan uzun bir süredir hazırlanmakta olan başkanlık kararnamesi, ocak ayı başında yayınlanabilir.



Kararnameye göre Ticaret Bakanlığı, ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan yabancı telekomünikasyon üreticilerinden ekipman satın almalarını engelleyebilecek.

