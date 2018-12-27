USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,02 - 6,03

Taksiciyi böyle gasp ettiler

Şişli’de bir taksicinin 200 TL’si gasp edildi. Gasp anları saniye saniye kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 27 Aralık 2018 Perşembe 09:46
Taksiciyi böyle gasp ettiler
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Şişli Kuştepe Mahallesinde bir taksi sürücünün 200 TL’si gasp edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Gasp olayını gerçekleştiren S.Y. , M.S. ve V.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde S.Y.’nin 8 suçtan, M.S.’nin 21 suçtan, yaşı küçük olduğu belirlenen V.G.’nin ise 23 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

M.S. tutuklanırken yaşı küçük olan V.G. savcılık kararıyla ailesine teslim edildi.

Öte yandan gasp anları saniye saniye kameralara yansıdı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Adli Kontrolİstanbul Emniyet MüdürlüğüŞişli İlçe Emniyet Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı