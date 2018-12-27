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Sinema sektöründe kriz

Cengiz Semercioğlu, Mars grubu ile film yapımcıları arasında yaşana kriz nedeniyle bazı filmlerin vizyona giremeyeceğini yazdı.

Kültür-Sanat / 27 Aralık 2018 Perşembe 10:13
Sinema sektöründe kriz

Türk sineması yaşanan büyük kaosla sarsıldı.

Film yapımcıları salon işletmecileriyle özellikle Mars Grubu'yla birbirine girdi. Film yapımcıları salon işletmecilerinin promosyonlarla bilet fiyatlarını yüklsettiğini söylerken, haklarının verilmediği iddia etti.

SİNEMASEVERLERE KÖTÜ HABER

Gazeteci Cengiz Semercioğlu yaşanan büyük krizin sinemaseverleri vuracağını yazdı. Semercioğlu, sabırsızlıkla beklenen bazı filmlerin vizyona girmeyeceğini belirtti.

Usta gazeteci sektörde yaşanan krizi köşesinde şöyle anlattı;

Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi...
Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor.
Türkiye'nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu sattığı biletin yanına mısır-meşrubat promosyonları ekliyor.
Hatta yüksek seyircinin olduğu seanslarda zaman zaman bunu zorunlu kılıyor...
Kart sistemleri, üyelik sistemleri, toplu satışlarla kendi kârlılığını artırıyor...
Uzunca bir süredir film yapımcıları bu uygulamadan rahatsızdı.
Sonunda salı günü TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği) çatısı altında bir araya geldiler.
SİSAY'la (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) masaya karşılıklı oturup meseleyi tartıştılar...
Toplantı sonrasında da bir uzlaşmaya varılamadı.
Bunun üzerine yapımcı kanadında radikal bir eğilim belirdi. Mars grubu anlaşmaya yanaşmazsa bu sezon filmlerini vizyona sokmayacaklar.
Bu bir boykot değil, bütün yapımcılar bireysel karar verecek ama toplantıya katılan ve konuştuğum 4 yapımcı da anlaşma sağlanmazsa filmlerini çekeceklerini söylediler.
Türk sinema sektöründe yapımcılarla salon işletmecileri arasında ilk kez bu boyutta bir restleşme yaşanıyor. 

Anlaşma sağlanamazsa vizyona girmeyecek filmler

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
(Yılmaz Erdoğan)
Kara Komik Filmler (Cem Yılmaz)
Recep İvedik 6 (Şahan Gökbakar)
Mucize 2: Aşk (Mahsun Kırmızıgül)
Çiçero
(Erdal Beşikçioğlu)
Öldür Beni Sevgilim (Murat Boz, Seda Bakan)
 Bir Aşk İki Hayat (Bergüzar Korel, Engin Akyürek)
Can Dostlar
(Güldüy Güldüy ekibi)

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sinema FilmiCengiz Semercioğlu


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