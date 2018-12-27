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Rusya'dan dikkat çeken açıklama

İngiliz basını, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın, "ABD askerlerinin çekildiği yerlere Esad güçleri girmeli, Türkiye Suriye'den çekilmeli." açıklamasında bulunduğunu yazdı.

Dünya / 27 Aralık 2018 Perşembe 16:18
Rusya'dan dikkat çeken açıklama

İngiliz basını, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın, 'ABD askerlerinin çekildiği yerlere Esad güçleri girmeli, Türkiye Suriye'den çekilmeli.' açıklamasında bulunduğunu yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, ABD askerlerinden boşalan bölgelerin Esad güçlerine teslim edilmesini ummasına rağmen Türkiye, ABD müttefiklerini Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'ten temizlemek için kararlı görünüyor.

ABD'NİN ÇIKACAĞI YERLERİN ESAD'A BIRAKILMASINI VURGULADI

İngiliz basınında yer alan habere göre; dün açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD askerlerinden boşalan bölgelerin uluslararası kanunlara göre Esad güçlerine teslim edilmesinin önemine vurgu yaptı.



'BARIŞ VE DEMOKRASİ GETİRECEK'

Zakharoa, Amerika'nın çekilme planının farkında olmadıklarını ve bu yüzden çok şaşırdıklarını söyledi. Sözcü, Amerika'nın çekilmesinin Suriye'ye barış ve huzur getireceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Suriye operasyonu planı hakkında sorulan soruya sözcü, Türkiye ve Suriye'nin ordularının bölgede karşı karşıya gelmemesi için koordineli bir şekilde çalıştıklarını ama artık bu işbirliğin daha fazla genişletilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı SözcüsüTürkiyeUluslararasıSuriyeRusya


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