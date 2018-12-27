Protokole yeni düzenleme

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken AK Parti'nin, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı İstanbul'dan aday göstereceği kesinleşti.



Binali Yıldırım'ın belediye başkanı olması halinde protolde yaşanacak sıkıntılar tartışma nedeni oldu.



YENİ DÜZENLEME



Gazeteci Muharrem Sarıkaya hükümetin bu tartışmaları bitirmek için yeni bir adım atacağını yazdı.



Sarıya, anayasaya özel bir madde ekleneceğini belirtirken 'protokol yönetmeliğine şu maddenin eklenmesi konusunda görüş birliğine varılmış: “Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapmış olanlar, yeni geldikleri görevlerinde sadece Cumhurbaşkanı'nı karşılarlar...” Böylece büyükşehir belediye başkanları, Cumhurbaşkanı dışındaki kişilerin karşılanması veya uğurlanması görevi üstlerinden alınmış. Eski başbakan ve TBMM başkanları protokolde zaten ön sırada oldukları için kent protokolünde de üstlendikleri belediye başkanlığı görevi yerine eski sıfatlarına göre yerlerini koruyacak. Böylece protokolde çok geriye düşmelerinin de önü kesilecek…' diye yazdı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel