Kars'tan bir tabur komando Şanlıurfa'ya uğurlandı

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler ele alınmıştır. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmalarına yönelik projeler gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alınmıştır." Kaynak : İHA

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