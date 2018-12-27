İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, çeşitli ilçelerdeki Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralele Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) çağrıştıran 94 cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesini kararlaştırdı. Ekim ayı toplantılarının son birleşiminde görüşülen raporda, zaman, hizmet, ışık, samanyolu gibi isimleri taşıyan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Asya ve Avrupa yakasındaki FETÖ/PDY'yi çağrıştıran sokaklara şehit, sanatçı, gazeteci ve sporcular gibi önemli kişilerin isimleri verildi.



Alınan kararın ardından İBB ekipleri sokaklardaki tabelaları değiştirmeye başladı.







‘EREN BÜLBÜL' İSMİ HERKESİ MEMNUN ETTİ



İBB meclisinde oy birliğiyle alınan kararın uygulanmaya konmasıyla birlikte Avrupa Yakasında bulunan 47 sokak ve caddenin isimleri tek tek değiştirilmeye başlandı. Bu doğrultuda Bahçelievler Zafer Mahallesinde bulunan Samanyolu Sokağına Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ismi verildi.



Sokağa şehit Eren Bülbül isminin verilmesi vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, 'Önceden FETÖ'yü andırıyordu. Şimdi şehidimizin ismi verildi.



Mutluyuz. Eski isimleri kötüydü Başka ismi vardı. İyi değildi. Çok memnunuz' dedi.



Öte yandan Şişli 'de bulunan Samanyolu Sokağına ise suikasta kurban giden gazeteci Hrant Dink'in ismi verildi.



Şişli'de sokağın adının İBB meclisinde oy birliğiyle alınan kararın uygulanmaya konmasıyla birlikteYakasında bulunan 47 sokak ve caddenin isimleri tek tek değiştirilmeye başlandı. Bu doğrultudaZafer Mahallesinde bulunan Samanyolu Sokağına Trabzon Maçka'daPKK tarafındanedilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ismi verildi.SokağaEren Bülbül isminin verilmesi vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, 'Önceden FETÖ'yü andırıyordu. Şimdi şehidimizin ismi verildi.Mutluyuz. Eski isimleri kötüydü Başka ismi vardı. İyi değildi. Çok memnunuz' dedi.Öte yandan Şişli 'de bulunan Samanyolu Sokağına ise suikasta kurban giden gazeteci Hrant Dink'in ismi verildi.Şişli'de sokağın adının Hrant Dink olmasıyla ilgili konuşan bir esnaf , “ Hrant Dink çok değerli bir gazetecimizdi, hain bir saldırıya kurban gitti. Onun isminin verilmesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

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