Filistin Hükümeti, İsrail'den meyve ve sebze ithalatını durdurdu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin hükümeti, İsrail makamlarının geçen hafta Batı Şeria'dan sebze ve meyve ithalatını durdurma kararına aynıyla karşılık vererek İsrail'den meyve, sebze ve kanatlı hayvan ithalatını durdurduğunu belirtti.



İsrail televizyon kanalı Kanal 12'nin haberine göre Filistin Tarım Bakanlığı'nın, Aralık ayı içerisinde İsrail'den canlı koyun ithalatını durdurmasının ardından Tel Aviv yönetimi cezai bir önlem olarak Batı Şeria'dan meyve ve sebze ithalatını durdurma kararı almıştı.



Filistin Tarım Bakanı Yardımcısı Abdullah Lahlul, geçen hafta yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, ulusal ürünün korunması ve Filistinli çiftçiye makul bir gelir sağlamak için alınan teknik bir karar olduğunu söylemişti.



Filistinli çiftçiler, İsrail ve Batı Şeria arasındaki kontrol noktalarından birisi yakınlarında geçen hafta düzenlediği eylemde, Filistin sebze ve meyvelerinin İsrail pazarına girişinin engellenmesini protesto etmişti.



Filistin hükümeti, İsrail'in Filistin ürünlerine yönelik benzer bir kararının ardından mütekabiliyet ilkesi uyarınca Mart 2016'da da İsrail'in et ve süt mamullerinden 5 ürünün girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.