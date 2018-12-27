Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul planı

Posta Gazetesi Yazarı Candaş Tolga Işık, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasında Kürt seçmene yönelik de mesajlar olduğunu söyledi.



Candaş Tolga Işık, bugünkü köşe yazısında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Kürt seçmen üzerindeki planını anlattı.



Işık, bugün ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak olan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kampanyasının ana hatlarıyla belli olduğunu ifade ederek, 'Hem CHP seçmenine hem de muhafazakar seçmene hitap etmeye çalışacak' dedi.



Candaş Tolga Işık, İmamoğlu'nun kampanyasında Kürt seçmene yönelik de mesajlar olduğunu da vurguladı.



İşte Işık'ın yazısının o bölümü:



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bugün ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak. İmamoğlu'nun kampanyası henüz tam anlamıyla şekillenmedi. Ancak ana hatlarıyla hedefleri belli.



İmamoğlu muhafazakar backgrounddan yola çıkarak Cumhur İttifakı tabanından oy çalmaya kararlı. Söylemlerinde hem CHP seçmenine hem de muhafazakar seçmene hitap etmeye çalışacak.



Bunun dışında İstanbul'da yüzde 8-9'luk mobil bir Kürt seçmen oyu var ki seçimin kaderini bu oylar belirleyecek. İmamoğlu'nun kampanyasında Kürt seçmene yönelik de mesajlar var. Kaynak : Beyaz Gazete Özel