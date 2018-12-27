Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan mitingiyle tanıttılar!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun aday tanıtım toplantısında ilginç bir şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginden bir fotoğraf kullanıldı. Fotoğrafta, Türk bayrakları ve başlarında, "Erdoğan" yazılı bandanalar bulunan kadınlar yer alıyor.