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Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan mitingiyle tanıttılar!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun aday tanıtım toplantısında ilginç bir şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginden bir fotoğraf kullanıldı. Fotoğrafta, Türk bayrakları ve başlarında, "Erdoğan" yazılı bandanalar bulunan kadınlar yer alıyor.

Güncel / 27 Aralık 2018 Perşembe 23:29
Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan mitingiyle tanıttılar!

İSTANBUL Haliç'te düzenlenen törenle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adaylığı ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısına AK Parti'nin miting fotoğrafları damga vurdu.

İmamoğlu'nun konuştuğu sırada arkaya yansıtılan fotoğraflarda, başlarında, "Recep Tayyip Erdoğan" yazan bandanalı vatandaşlar dikkat çekti.

TÜRK BAYRAKLI MİTİNG FOTOĞRAFI

CHP'nin yanlışlıkla seçtiği bu fotoğrafı, Google'dan Türk bayraklı miting fotoğrafı ararken bulduğu tahmin ediliyor.


GoogleAk PartiKemal KılıçdaroğluHaliçEkrem İmamoğlu


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