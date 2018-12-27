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Dizi tiryakilerine kötü haber!

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, "Dizi tiryakilerine iki kötü haberim var: Ocak ayı boyunca ekranda sevdiğiniz dizilerin yeni bölümlerini bulamayabilirsiniz. Rivayete göre, artık her kanal bir gece içinde sadece tek dizi yayınlayabilecekmiş. Daha fazla dizi izlemek isteyenler, kanalların yeni kuracağı yayın platformlarında 'parasını bastırıp' diziyi izleyeceklermiş.

Televizyon / 27 Aralık 2018 Perşembe 11:03
Dizi tiryakilerine kötü haber!

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında dizi tiryakilerini üzecek iki haber verdi.

Aytuğ birinci haberi, 'Ocak ayı boyunca ekranda sevdiğiniz dizilerin yeni bölümlerini bulamayabilirsiniz' diyerek okurlarına duyururken, ikinci haberi de; 'Rivayete göre, artık her kanal bir gece içinde sadece tek dizi yayınlayabilecekmiş. Daha fazla dizi izlemek isteyenler, kanalların yeni kuracağı yayın platformlarında 'parasını bastırıp' diziyi izleyeceklermiş' şeklinde duyurdu.

İşte Aytuğ'un o yazısı:

Dizi tiryakilerine iki kötü haberim var: Ocak ayı boyunca ekranda sevdiğiniz dizilerin yeni bölümlerini bulamayabilirsiniz. Zira kanallar bir aylığına 'dizi detoksu' uygulayacaklar. Konuya hakim olanlar biliyor. Bilmeyenler için bir kez daha açıklamakta fayda var: Ocak ayı, reklam verenlerin yıllık bütçelerini belirledikleri aydır. Kanallarla yeni anlaşma imzalamak için Ocak ayını etüt çalışmaları ile geçirirler. Bu nedenle de ekranlarda 'reklam kuraklığı' yaşanır. Geçen yıllarda da Ocak ayında pek çok kanal yeni dizi bölümleri yerine eskilerden oluşan kolajları yayınlamak zorunda kalmıştı. Bu sene rüzgar daha sert esecek. İyice daralan reklam bütçeleri yüzünden TRT'deki 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Elimi Bırakma' dışında 'taze' bölüm bulamayacaksınız.

(Bakalım TRT bu krizi fırsata çevirebilecek mi?) Özetle, yeni yılın ilk haftasında ekran 'naftalin' kokacak...

Gelelim daha geniş ölçekteki kötü habere... Yıllardır bu köşede kanalların ve yapımcıların diziler ile ilgili ekonomik stratejilerini hatalı buluyor, 'Diziler bu sektörü batıracak' diye yazıp duruyordum. Nihayet deniz bitti, gemi karaya oturdu. Kanallar, yüksek dizi maliyetlerini sadece reklam gelirleriyle karşılayamaz oldular. Buna, internet platformlarıyla giriştikleri dizi rekabeti de eklenince iyice perişan oldular. Şimdi kanal yönetimlerinin masalarında yeni bir harekat planı olduğundan söz ediliyor. Rivayete göre, artık her kanal bir gece içinde sadece tek dizi yayınlayabilecekmiş. Daha fazla dizi izlemek isteyenler, kanalların yeni kuracağı yayın platformlarında 'parasını bastırıp' diziyi izleyeceklermiş.
Ben -eğer doğruysa- bu planın işleyeceğine pek ihtimal vermiyorum. Türkiye gibi gününün 5.5 saatini ekran başında geçirmeye alışkın, televizyon izlemekten başka 'bedava' eğlencesi olmayan bir coğrafyada 'paralı dizi izleme' teorisinin yeni bulunacak 'kara deliklerle' taca çıkarılacağını düşünüyorum.
Bu millet her şeyden vazgeçer de, bedava televizyon izlemekten asla vazgeçmez! Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TelevizyonYüksel AytuğTürkiyeHarekat PlanıSabah Gazetesi


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