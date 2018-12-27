Demet Akalın-Okan Kurt çifti yılbaşında ‘Yaparsın Aşkım’da

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, yılbaşı gecesinde yarışmaların yarışacağını ifade etti.



Koloğlu bugünkü köşe yazısında, yarışma programlarının reyting için ünlü isimleri yarıştıracağını açıkladı.



Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin yılbaşı gecesi ‘Yaparsın Aşkım'da yarışacağını duyuran Koloğlu, yarışmanın Berkay-Özlem Ada Şahin, Suat Sungur-Ahu Sungur çiftleriyle de ‘bir ünlü geçidi' yapacağını söyledi.



Koloğlu, yılbaşı gecesinin liderinin ise ‘O Ses Türkiye' olacağını öngördü. Sina Koloğlu, ‘O Ses Türkiye'de geçtiğimiz yıl, Ozan Güven, Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Aleyna Tilki, Yılmaz Vural ve Cenk Tosun vardı. Bu yıl da benzer bir ekip ile geceyi götürecekler. Büyük olasılık, izlenme oranı listesinde ilk sırayı yine alırlar' ifadelerini kullandı.



İşte Sina Koloğlu'nun o yazısı:



YILBAŞINDA YARIŞMALAR YARIŞACAK!



Şarkılı, türkülü ve dansözlü yılbaşılarını bırakalı epey bir zaman oldu. Yılbaşı gecesi dikkatimi çeken, bu yıl ‘eğlendirme eylemi' yarışmalar üzerinden yapılıyor. Üç kanal, en iddialı yarışmalarını yılbaşı konseptiyle süslediler. Tartışmasız gecenin lideri ‘O Ses Türkiye' olacak.



Kıran kırana mücadele



İlken Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı ‘Yaparsın Aşkım', yıl içinde kanalın iddialı programıydı. Artık bir marka oldular. Ayrık, ‘Ben Bilmem Eşim Bilir'in devamı gibi bir formatta, işin uzmanı... Yılbaşı gecesi Demet Akalın-Okan Kurt yanı sıra Berkay-Özlem Ada Şahin, Suat Sungur-Ahu Sungur çiftleriyle ‘bir ünlü geçidi' yapacaklar. Muhtemel, Demet Hanım ile Okan Bey üzerine izleyici epey kafa yoracaktır!



TRT 1'de yılbaşının flaşı ‘Aileler Yarışıyor' olacak. 2009 yılından bu yana ekranda yolculuk yapan bir başka ‘marka' yarışma. Akıllarda kalmıştır ve fakat beş sunucu değiştirmiştir. TRT 1'e tekrar dönmüştür. Ufuk Özkan, ikinci defa bu yarışmayı sunuyor. ‘Kalk Gidelim' dizisi ekibi Mehtap Bayri, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Alper Saylık ile ‘Elimi Bırakma' dizisi ekibi Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç ve Emre Bey yarışacak. Ailşan ile Merve Özbey araya şarkılar serpiştirecek.



İzlenme oranları en yüksek yarışma diyebilirim ‘Kim Milyoner OLmak İster' yılbaşı akşamı gerçekten bir sürpriz yapıyor, dünya şampiyonu olmuş Türk kadın sporcular yarışacak. Yılbaşı gecesi yarışmaların kendi içinde rekabeti olacak.



‘O Ses Türkiye' ilk sırada yer alır



‘O Ses Türkiye'de geçtiğimiz yıl, Ozan Güven, Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Aleyna Tilki, Yılmaz Vural ve Cenk Tosun vardı. Bu yıl da benzer bir ekip ile geceyi götürecekler. Büyük olasılık, izlenme oranı listesinde ilk sırayı yine alırlar. Kaynak : Beyaz Gazete Özel