CHP toplantısında dikkat çeken görüntü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul'da düzenlediği toplantıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu'nun tanıtımını yaptı.



Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma gerçekleştirirken, İstanbul için aday olan tüm partililere teşekkür etti.



GÜRSEL TEKİN'İN MORAL BOZUKLUĞU



Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ekrana bir görüntü ise dikkat çekti.



İstanbul için aday olduğunu açıklayan ama aday gösterilmeyen Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreteri ve İstanbul Miletvekili Gürsel Tekin'in moralin bozuk olduğu kameralara yansıdı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel