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Bireysel emeklilik ile ilgili yeni düzenleme!

Bireysel emeklilikte otomatik katılım ile ilgili düzenleme değişti.

Ekonomi / 27 Aralık 2018 Perşembe 09:46
Bireysel emeklilik ile ilgili yeni düzenleme!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre otomatik katılımda cayma hakkını kullananlarda yeniden dönüş süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.Buna göre sistemden çıkan çalışanlar 3 yıl sonra otomatik olarak yeniden sisteme girecek. Ayrıca yönetmelikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 3 yıllık geri dönüş süresini 5 yıla kadar çıkarma yetkisi de verildi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeye göre cayma ve ayrılma hakkını kullanmış olanlar, üç yıl içinde sisteme otomatik olarak bir defalığına tekrar dahil edilecekler.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SÜREYİ 5 YILA KADAR UZATABİLECEK

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi bir yıla kadar azaltabilecek veya 5 yıla kadar artırabilecek.

Yönetmeliğin 8. maddesine eklenen maddelere göre, çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde, emeklilik planına dahil edilmeleri gereken takvim yılının ilk günü esas alınacak.

Bu maddenin yayım tarihi olan bugün itibarıyla emeklilik planına dahil edilmesi gereken çalışanların 45 yaşını doldurup doldurmadığının tespitinde ise 1 Ocak 2017 tarihi esas alınacak. İlgili kanunlar kapsamında çalışan sıfatını haiz olmak kaydıyla 18 yaşını doldurmamış çalışanlar da yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilecek.

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