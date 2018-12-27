Bakan müjdeyi verdi! O cezalar siliniyor...

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada sağlık hizmetlerine erişemeyen hiçbir vatandaşın kalmaması hedefi ile başlatılan zorunlu Genel Sağlık Sigortası uygulamasının 1 Ocak 2012 yılında hayata geçirildiğini ve bu tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını hatırlatarak, bugün ülkenin yüzde 99,1'inin Genel Sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalandığını vurguladı. ”Bununla birlikte birikmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları olan vatandaşlarımız için de faizsiz ödeme imkanı getirilmiştir” diyen Selçuk şunları kaydetti:



“Bu kapsamda birikmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını 31/12/2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. Ancak 31/12/2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleneceği için vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan bu imkanı kaçırmamasını tavsiye ediyorum.''



Kaynak : İHA

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