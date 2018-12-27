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3 ilin valisi 9 ilin emniyet müdürü değişti

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı.

Siyaset / 27 Aralık 2018 Perşembe 09:07
3 ilin valisi 9 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valililğine de Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı atandı.

Cumhurbaşkanlığının atama kararnamesiyle, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek'in ataması yapıldı.

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye, Rize ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı. Kaynak : AA

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