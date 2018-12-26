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Zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi

Ankara’da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 26 Aralık 2018 Çarşamba 20:55
Zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinden Ulus yönünde Batı Bulvarı’nda gizli buzlanma nedeniyle aralarında kamyonet, otomobil ve minibüslerin bulunduğu 28 araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarda trafik çift yönlü trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

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Gizli Buzlanma


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