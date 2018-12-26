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TÜSİAD Başkanı Bilecik: Yeni asgari ücret iş dünyası için olumlu bir gelişme

TÜSİAD Başkanı Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.

Ekonomi / 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:26
TÜSİAD Başkanı Bilecik: Yeni asgari ücret iş dünyası için olumlu bir gelişme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yeni asgari ücrete ilişkin Bilecik, 'İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu.' dedi.

Bilecik, 'İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi.' diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, 'Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek.' dedi.

Bilecik, 'Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngörüyoruz.' şeklinde konuştu.

EnflasyonAsgari Ücret


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