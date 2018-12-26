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Türkiye'nin harekat planı değişti

Saygı Öztürk, ABD'nin Suriye'den çekilirken Türkiye'ye yüklediği DAEŞ'le mücadele sorumluluğunun, harekat planını değiştirdiğini yazdı.

Güncel / 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:38
Türkiye'nin harekat planı değişti

Terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekle Türkiye'nin tepkisini çeken ABD, Suriye'den çekileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada dikkat çeken ifadelere yer verilirken, DAEŞ'le mücadelenin Türkiye'ye bırakıldığı vurgulandı.

YENİ KUVVET OLUŞTURULMALI

YPG/PKK'ya harekat hazırlığında olan Türkiye'nin bu açıklamaların ardından yeni bir strateji uygulayacağı iddia edildi.

Emekli Albay Ünal Atabay'la konuşan Saygı Öztürk, Suriye harekatının planın değiştiğini yazarken şu bilgileri paylaştı;

Fırat'ın doğusuna yönelik harekat hazırlığı tamamlandığı bir anda, Türkiye-ABD temasları sonucunda Suriye sahasında hedef ve mekanda meydana gelen değişiklik, harekatın siyasi hedefinin yeniden ortaya konulması, hedeflerin yeniden düzenlenmesi, harekat planının düzeltilmesi, yeni bir kuvvet oluşturulması anlamına da geliyor.

Genelkurmay İç Güvenlik Dairesi eski Şube Müdürü, 21. Yüzyıl Araştırma Enstitüsü Müdürü emekli Kurmay Albay Ünal Atabay'a bundan sonra ne yapılması gerektiğini sordum. Bu kritik süreci şöyle anlattı:

“IŞİD terör örgütü, Suriye coğrafyası üzerinde; Fırat'ın doğusunda uyuyan küçük hücreler halinde bulunurken, Fırat'ın güneyindeki Deyrizor bölgesinde orta Fırat vadisinde ve Şam'ın güneyi Al Safa bölgesinde ise sahada son derece aktif durumda. Türkiye sınırından itibaren IŞİD ile mücadele alanının derinliği dikkate alındığında; TSK'nın bu gruplarla mücadelesi için ‘özel görev gücü' ile yapılanma ihtiyacı, hatta koalisyon güçleriyle ortak hareket edilebilmesi için de, Türkiye'de ‘müşterek harekât merkezi' oluşturma ihtiyacı doğacak.

YENİ OYUNLARA DİKKAT!

Türkiye'nin mücadelesine engel olmak amacıyla IŞİD terör örgütü; büyütülebilir, yeniden organize edilebilir ve yeniden mevzilendirilebilir, Irak sahası dahil daha geniş bir bölgeye yayılabilir. Özellikle Irak'taki tartışmalı bölgelerin bu durumdan ciddi anlamda etkilenebileceği ve buradan Türkiye'ye yönelik IŞİD tehdidinin gelişebileceği göz ardı edilmemeli.”

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör ÖrgütüSaygı ÖztürkStratejiTürkiyeSuriye


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