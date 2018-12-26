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Turgay Güler'den, Tanrıkulu'na davet

Turgay Güler, yayın yönetmenlerini sosyal medyada tehdit eden Sezgin Tanrıkulu'yu yayına davet etti.

Güncel / 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:54
Turgay Güler'den, Tanrıkulu'na davet

GÜNEŞ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve televizyon programcısı Turgay Güler'den tehditler yağdıran CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya cevap gecikmedi.

Güler, twitter üzerinden yayın yönetmenlerini tehdit ederek basın üzerinde baskı kurmayı hedefleyen Tanrıkulu'yu yayına davet etti.

'GÖZLERİMİN İÇİNE BAKARAK CEVAPLA'

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yayına davet ettiğini hatırlatan Güler 'Varsa medeni cesaretin gel gözlerimin içine bakarak sorularımı cevapla.' diye yazdı.

Bu paylaşımların ardından Sezgin Tanrıkulu sessizliğe gömüldü.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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