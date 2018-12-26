TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan istifa sorusuna yanıt

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 'İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum' dedi.



Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığı için ismi geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, böyle bir durumda görevinden istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya ''İstifa tartışmaları benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum'' yanıtını verdi.

