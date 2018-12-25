Kremlin'den mektup açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Peskov, mektubun Vladimir Putin'e ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi sahibi olmadığını ve konunun Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiğini ifade etti.



Aralık ayı başında Seyfülislam Kaddafi'nin Putin'e özel bir mektup gönderdiği açıklanmıştı. Seyfülislam Kaddafi'nin mektupta Putin'den siyasi destek istediği belirtilmişti.



Kaynak : İHA

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