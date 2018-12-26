USD (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31 EURO (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05

Kadınların insanların hayatıyla oynadığı o anlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 kadın, bir demir rögar kapağını yerinden söküp arabaya koyarak hızla uzaklaştı. Kadınların yaptığı hırsızlık kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi.

3. Sayfa / 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:51
Kadınların insanların hayatıyla oynadığı o anlar
Video için tıklayın

Olay 16 Aralık tarihinde Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan 4603 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çuval geçirilmiş el arabası ile kağıt toplayan 2 kadın, yol üzerinde rögar kapağını görünce durdu. İki kadından biri yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki Telekom'a ait demir rögar kapağını yerinden söktü. Diğer kadının da yardımıyla rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyan 2 kadın hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Hırsızlığın ardından apartman girişinde bulunan ve üzeri bir sunta ile kapatılan rögar tehlike oluşturmaya devam ederken vatandaşlar kapağın çalınmasıyla ortaya çıkan 2 metrelik çukurun kapatılmasını istedi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Güvenlik Kamerası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı