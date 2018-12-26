İsrailli bakanın küstah açıklamasına cevap

İsrail Adalet Bakanının dünyaya terör örgütü YPG/PKK’yı koruma çağrısı yaparak, ’’Umarım Kürtler, Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar” şeklindeki küstah açıklamasına, Abdulhamit Gül’den cevap geldi.
Adalet Bakanı Gül, “Türkiye'nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu'yu değil, İsrail Adalet Bakanı'nı da fazlasıyla rahatsız etmiş. Ne terör devleti İsrail'in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı'nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz” dedi.
Bakan Gül, açıklamasını, ”Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz!” sözleriyle bitirdi.
Kaynak : İHA