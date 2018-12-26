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CHP seçim sloganını buldu!

CHP'nin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için hazırladığı, 'Yerel seçim 2019 görsel iletişim kılavuzu' yayınlandı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre CHP, seçim kampanyası sürecinde 'martın sonu bahar' sloganını kullanacak.

Güncel / 26 Aralık 2018 Çarşamba 23:25
CHP seçim sloganını buldu!

Bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP'nin seçim kampanyasının detayları da belli olmaya başladı.

KILAVUZ ÖRGÜTLERLE PAYLAŞILDI

Bu kapsamda 'Yerel seçim 2019 görsel iletişim klavuzu' tamamlanarak örgütlerle paylaşıldı.

CHP'nin internet sitesinden de yayınlanan kılavuzda, kampanyada kullanılacak fotoğraflar, afişler, kartvizitler, posterler, bayraklar ve promosyon ürünleri ile sloganların bulunduğu logolar yer aldı.

CHP'NİN SLOGANI: MARTIN SONU BAHAR

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağını simgeleyen beyaz gömlek ve kırmızı kravatlı fotoğrafının kullanacağı görsellerde, seçim sloganları olarak da 'Derman belediyeciliği' ile 'Martın sonu bahar'ın kullanılacağı vurgulandı. 'Martın sonu bahar' sloganının altında ise çiçek açmış meyve dalı dikkati çekti.

'SENİ SEVİYORUM' İFADESİNİN ALTINA ADAY OLDUĞUNUZ İL YA DA İLÇEYİ EKLEYİN

Her bölgeye ayrı sloganların kullanılacağı belirtilen kılavuzda adaylardan ise hazırladıkları broşürlerde veya kartvizitlerde, 'seni seviyorum' ifadesinin altına aday olduğu il ya da ilçeyi eklemesi istendi.

Kullanılacak yazı fontları, araç giydirme şekilleri ile promosyonlara ilişkin bilgiler de kılavuzda yer aldı.

Kemal KılıçdaroğluBeyaz GömlekPromosyon


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